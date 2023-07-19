PSG’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Fransız yıldızın transferinde son sözü söyleyecek isim belli oldu.

PSG’deki geleceği belirsizliğini koruyan ve 2024 yazında sona erecek olan kontratını uzatmamakta direten Kylian Mbappe’nin annesi Fayza Lamari’nin, oğlunun kariyeri üzerinde büyük bir etkisi olduğu ve transfer sürecinde önemli bir rol oynadığı öne sürüldü. İspanyol basınından AS’ın köşe yazarlarından Alfredo Relano’nun aktardığı bilgiye göre Fransa Milli Takımı’ndaki tüm oyuncular da Lamari’ye büyük saygı duyuyor.

Resmi bir FIFA menajeri olmayan ancak Mbappe’nin menajeriymiş gibi tüm kritik kararların altında imzası bulunan Lamari’nin PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi ve Real Madrid Başkanı Florentino Perez arasında çözümü zor bir düğüm yarattığı belirtilirken, Mbappe’nin mevcut durum itibarıyla kendisine PSG’de bir gelecek görmediği ve her geçen günün yıldız oyuncuyu Real Madrid’e biraz daha yaklaştırdığı kaydedildi.

Her durumda cebini dolduracak

PSG’deki kontratını tamamlaması halinde 80 milyon euroluk sadak bonusu almaya hak kazanacak olan Mbappe, Real Madrid’e gitmesi halinde bu bedeli imza bonusu olarak kazanabilir.

Bu şartları da göz önünde bulunduran Real Madrid oyuncunun maliyetinin 200 milyon euroyu aşmamasını hedeflerken, mevcut durum göz önüne alındığında 80 milyon euroluk imza bonusunun ödenmesi halinde PSG’ye teklif edilecek bonservis ücreti 120 milyon euro olacak.

Her iki durumda da cebini dolduracak olan Mbappe, geçtiğimiz yıl Fransız basınından L’Equipe’te yer alan habere göre annesinin de içerisinde bulunduğu görüşmelerin ardından spor tarihindeki en büyük kontratı imzalamıştı.