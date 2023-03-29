Marco Asensio ile yeni sözleşme imzalamayan Real Madrid yıldız oyuncunun alternatifini Leroy Sane olarak belirledi.

La Liga’da lider Barcelona’nın 12 puan gerisinde yer alsa da Şampiyonlar Ligi’nde adını çeyrek finale yazdırmayı başaran Real Madrid’de gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları devam ediyor. İspanyol basınından Fichajes’te yer alan habere göre Real Madrid, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Marco Asensio’nun alternatifleri için nabız yoklamaya başladı.

Real Madrid’in gündemine gelen son isim ise Bayern Münih’te sergilediği performans nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Alman kanat oyuncusu Leroy Sane oldu.

En iyi dönemi City'deydi

Sol kanatta Vinicius Jr’a sahip olan Real Madrid’in sağ tarafı da Rodrygo ile beraber Sane’ye emanet etmek istediği kaydedilirken, 26 yaşındaki oyuncunun da bu teklife sıcak bakabileceği biliniyor.

Real Madrid’in Asensio’nun durumunun netleşmesinin ardından Sane için girişimlerini hızlandırması bekleniyor. Daha önce Schalke 04 ve Manchester City forması da giyen Sane, kariyerinin en iyi dönemini 2017-2018 sezonunda geçirmiş ve City’de Pep Guardiola’nın yönetimi altında Premier Lig sezonunu 32 maçta 10 gol, 15 asistle şampiyona olarak tamamlamıştı.