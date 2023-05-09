Real Madrid - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Real Madrid ile Manchester City karşılaşıyor. Peki dev maç hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı başlıyor.

Çeyrek finalde Almanya Bundesliga devi Bayern Münih’i eleyen Manchester City ile, Chelsea’yi saf dışı bırakan Real Madrid karşı karşıya geliyor.

Real Madrid - Manchester City maçı hangi kanalda?

Santiago Bernabeu’da Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak karşılaşmayı Portekizli hakem Dias yönetecek. Mücadele hem EXXEN ekranlarından hem de şifresiz şekilde TV 8.5’ten canlı olarak ekranlara gelecek.