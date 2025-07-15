Real Madrid, Liverpool'un bir yıldızını daha kadrosuna katmaya yakın

Real Madrid, Konate'yi kadrosuna katmak istiyor ancak transfer bu yaz için düşünülmüyor.

Real Madrid, Liverpool’un yıldız savunmacısı Ibrahima Konate ile ciddi şekilde ilgilenmesine rağmen bu yaz Fransız oyuncunun transferi için herhangi bir adım atmayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi galibi PSG karşısında alınan 4-0’lık hezimetin ardından FIFA Kulüpler Dünya Kupası’na yarı finalde veda eden Los Blancos’ta savunma hattı ciddi şekilde eleştirilmişti.

Xabi Alonso'nun New Jersey’deki maçta sergilediği hücum planları başarısız olurken, Raul Asencio ve Antonio Rüdiger gibi isimler de performansları nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Asencio yeni sözleşmeye imza atsa da hâlâ gelişim sürecinde görülüyor. Rüdiger konusunda ise üst seviyede oynama kapasitesine dair soru işaretleri artıyor.

Yeni transferler güven veriyor

Yeni sezonda savunma hattına Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen ve Alvaro Carreras gibi isimleri ekleyen Real Madrid, bu üç oyuncuya ciddi şekilde güveniyor. Özellikle Dean Huijsen’in gösterdiği olumlu performans teknik ekibi memnun etti.

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Bu gelişmelere rağmen Real Madrid’in savunmayı tamamen sil baştan kurma niyeti yok. Liverpool’un Fransız stoperi Konate, uzun vadeli bir hedef olarak kulübün radarında kalmaya devam ediyor.

Konate sezon sonunda boşa çıkabilir

2025/26 sezonu sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ibrahima Konate, yılbaşından bu yana Liverpool ile kontrat görüşmeleri yürütüyor. Ancak hâlâ bir anlaşmaya varılamamış olması Real Madrid’in dikkatini çekti. İspanyol devleri, tıpkı Trent Alexander-Arnold transferinde olduğu gibi Konate'yi de bonservis ödemeden kadrosuna katmak istiyor.

Alexander-Arnold transferinde Liverpool’a son haftalarda ödeme yapmak zorunda kalan Real Madrid, bu kez aynı hataya düşmek istemiyor. El Chiringuito’nun haberine göre, Xabi Alonso da Ağustos ayında bir teklif yapılmasına sıcak bakmıyor.

Konate'nin Madrid’e sıcak baktığı belirtilirken, oyuncunun Liverpool’da kalmak ya da PSG’ye gitmektense Real Madrid'e katılma fikrine daha yakın olduğu ifade ediliyor. Ancak bu transferin gerçekleşmesi için Los Blancos’un bir sezon daha beklemesi gerekecek.