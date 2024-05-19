Yaz transfer dönemini hareketli bir şekilde geçirmesi beklenen Real Madrid Fransız savunmacı için düğmeye bastı.

La Liga’da şampiyonluğun ardından Şampiyonlar Ligi’nde de finale yükselen Real Madrid’de gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları hız kazandı. PSG ile sözleşmesi sona erecek olan Kylian Mbappe’yi kadrosuna katmaya hazırlanan İspanyol ekibi, Marca'da yer alan habere göre sözleşmesi sona erecek olan deneyimli savunma oyuncusu Nacho’nun yerini Fransız stoper Leny Yoro ile doldurmak istiyor.



Lille ile olan sözleşmesi 2025 yazında bitecek olan 18 yaşındaki oyuncunun kontratının son sezonuna giriyor olması nedeniyle yıldız oyuncuyu düşük bir bedelle transfer etmek isteyen Real Madrid, 60 milyon euroluk bonservis bedelini düşürmeye çalışıyor.

Alternatifi altyapıdan

Real Madrid’in bu transferi gerçekleştirememesi halinde Alaves’te kiralık oynayan Rafa Marin’e şans vermesi bekleniyor.



Genç yaşına rağmen bu sezon Lille formasıyla tüm kulvarlarda 42 karşılaşmaya çıkan Yoro özellikle yüksek toplardaki başarısıyla dikkatleri çekiyor. Real Madrid’de sakatlığı nedeniyle sezonun büyük bölümünü kaçıran Eder Militao da geçtiğimiz haftalarda yeniden takıma katılmış ve Carlo Ancelotti tarafından lig maçlarında şans bulmuştu.