Hücumdaki Karim Benzema bağımlılığını sonlandırmak isteyen Real Madrid'de Kylian Mbappe ismi yeniden gündeme geldi.

İspanyol basını La Liga'da lider Barcelona'nın ardında ikinci sırada yer alan son şampiyon Real Madrid'in hücumdaki Karim Benzema bağımlılığını sonlandırmak için çalışmalara başladığını ve PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin isminin yeniden gündeme geldiğini öne sürdü. Fichajes'te yer alan habere göre bu transfer için dev bir takas ihtimali bulunuyor.

Yaz transfer döneminde Erling Haaland'ı Manchester City'ye kaptıran Real Madrid yönetimi rotayı bir kez daha Mbappe'ye çevirirken, PSG'nin Vinicius Junior'un önerileceği bir takas teklifini kabul edebileceği kaydedildi.

PSG'deki sistemden memnun değil

Real Madrid'in en önemli oyuncularından biri olan Vinicius geçen sezon Benzema ile yakaladığı uyumla takımının Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasında büyük bir rol oynamıştı.

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın en önemli yıldızlarından biri olan Mbappe, Arjantin ile oynanan finalde hat-trick yapmış ancak takımının kupayı kaybetmesinin önüne geçememişti.

Bu sezon PSG formasıyla çıktığı 24 karşılaşmada 25 gol atan Mbappe'nin takımının oyun tarzından dolayı rahatsızlık duyduğu ve bir pivot santrforla oynamak istediği öne sürülmüştü.

CIES'te Mbappe'nin değeri 180 milyon euro olarak gösterilirken, Vinicius ise 200 milyon euroluk değeriyle öne çıkmıştı.