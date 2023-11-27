Real Madrid Kylian Mbappe'nin yerine Arjantin'in genç yeteneği Claudio Echeverri'yi transfer edebilir

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Real Madrid, Arjantin futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yeteneklerden birini kadrosuna katmak istiyor.

Karim Benzema’nın takımdan ayrılmasının beklenen sansasyonel golcü takviyesini gerçekleştirmeyen Real Madrid Kylian Mbappe’yi gündeminde tutsa da genç bir ismi daha gündemine aldı. Geleceğin takımını kurmayı hedefleyen ve son dönemde oldukça genç oyuncular transfer eden İspanyol ekibi, Diario Sport'a göre River Plate'in yükselen yıldızı Claudio Echeverri’yi transfer etmek istiyor.

Bu oyuncu için Endonezya’daki FIFA U17 Dünya Kupası’na bir gözlemci gönderen Real Madrid, oyuncunun gelişimini yakından takip ediyor.

PSG ve Manchester City de takipte

Echeverri, Arjantin'in Brezilya'yı 3-0 yendiği çeyrek final maçında hat-trick yaptı ve 17 yaşındaki oyuncu 2023'te Arjantin’de şampiyonluk mücadelesi veren River Plate'in A takım kadrosuna girmeyi de başardı.

Şu anda yaklaşık 20 milyon euro değer biçilen oyuncunun fiyatının önümüzdeki haftalarda yükselmesi bekleniyor. Real Madrid’in yanı sıra PSG ve Manchester City de oyuncunun gelişimini yakından takip ederken, genç yıldızın kariyerine nerede devam edeceği şimdilik kesinlik kazanmadı.