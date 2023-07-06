Real Madrid, Paris Saint-Germain yıldızı Kylian Mbappe için ısrarını sürdürüyor.

Real Madrid, yaklaşık iki yıldır peşinde olduğu Kylian Mbappe için yeniden devreye girdi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Los Blancos, Paris Saint-Germain'in yıldızını kadrosuna katmak için yeni bir teklif hazırlıyor.

PSG'nin, sözleşmesi 2024 yazında sona erecek oyuncuyu takımda kalmak istememesi durumunda elden çıkarmak istediği bildirildi.

Real Madrid, geçtiğimiz yaz Mbappe için PSG'ye yaklaşık 200 milyon Euro bonservis ücreti teklif etmiş, ancak Ligue 1 devi bu teklifi kabul etmemişti.

Nasser El-Khelaifi ne söyledi?

Bu arada PSG, Christophe Galtier'i görevden aldıktan sonra teknik direktörlük koltuğuna Luis Enrique'yi getirdi. İspanyol hocanın imza töreninde konuşan PSG Başkanı Nasser El-Khelaifi, Mbappe konusuyla ilgili, "Yeni bir kontrat imzalamak istemiyorsa kapı açık" ifadelerini kullandı.

PSG'nin, Mbappe'yi bedavaya kaybetmemek için bu yaz satışa sıcak baktığı iddia ediliyor.