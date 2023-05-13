PSG ile sorunlu bir ilişkiye sahip olan Kylian Mbappe’nin takımdan ayrılacağı yönündeki iddialara bir yenisi daha eklendi.

Fransa Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren PSG’deki Neymar ve Lionel Messi belirsizliği sürerken, İspanyol basınında yer alan haberlerde Kylian Mbappe’nin de gelecek yıllarda takıma veda edebileceği belirtildi.

Marca’da yer alan haberde Real Madrid’in Mbappe’yi yeniden gündemine aldığı ifade edilirken, bu yöndeki hamlenin gelecek yaz yapılmayacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz yaz kontratının sona ermesinin ardından Real Madrid’e çok yaklaşan Mbappe, buna rağmen Fransız ekibinin yoğun baskısı ve astronomik sözleşme teklifinin ardından takımında kalmıştı.

Hedef Bellingham

Mbappe’ye takımda kalması için büyük tavizler veren PSG yönetiminin bu kararlardan ötürü pişman olduğu öne sürülürken, iki taraf arasındaki gerilim de her geçen gün tırmandı.

Real Madrid ile PSG arasındaki ilişkiler de Mbappe nedeniyle her geçen gün daha kötüye giderken, habere göre Real Madrid yıldız oyuncu için PSG’ye 1 euro bile ödemek istemiyor.

Bu nedenle önümüzdeki yaz transfer döneminde önceliğini Jude Bellingham olarak belirleyen Real Madrid yönetimi, Mbappe için ise oyuncunun sözleşmesinin sona ereceği 2025 yazını bekliyor.