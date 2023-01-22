İspanyol devinin yazın transfer etmeye çok yakın olduğu Fransız oyuncu ile bir kez daha temas kurması beklenmiyor.

İspanyol basınından Marca geçtiğimiz yaz Kylian Mbappe'yi transfer etmeye oldukça yaklaşan ancak Fransız oyuncuyu kadrosuna dahil edemeyen Real Madrid'in bu defteri büyük oranda kapadığını öne sürdü.

Habere göre futbol tarihinin en büyük kontratlarından birini imzalayan Mbappe defterini kapatan Real Madrid, sadece yıldız oyuncuyu PSG'den ayrılmak istediğini açıkça ifade ederse hamle yapacak.

Mbappe'nin menajerinin geçtiğimiz aylarda Real Madrid ile masaya oturduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Marca, Mbappe'nin PSG ile sözleşme imzalamasının ardından Real Madrid'in Vinicius Junior ile sözleşme uzatmasına vurgu yaptı.

Sıradaki hedef Bellingham

İspanyol ekibinin yaz transfer döneminde büyük transfer olarak Mbappe'nin yerine Aurelien Tchouameni'yi transfer ettiği hatırlatılırken, Real Madrid'in gelecek sezonki transfer planlamasına ilişkin bilgiler de verildi.

Real Madrid'in önümüzdeki yaz Dortmund forması giyen Jude Bellingham için Liverpool ile transfer yarışına gireceği belirtilirken, Mbappe'nin şu an için bir transfer hedefi olmadığı ve büyük bir sürpriz olmaması halinde Real Madrid'in bu defteri kısa ve orta vadede bir daha açmayacağı kaydedildi. Fransa Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nda final oynayan Mbappe, finalde hat-trick yapmıştı.