Belçikalı kalecinin sakatlığı nedeniyle kaleci arayan Real Madrid, bu problemi aşmak üzere.

Thibaut Courtois’in sakatlığı nedeniyle sezonun büyük bölümünü kaçıracak olmasının açıklanmasının ardından kaleci arayışlarına başlayan Real Madrid, Chelsea forması giyen İspanyol kaleci Kepa Arrizabalaga ile büyük oranda anlaşmaya vardı.

Sky Sport Almanya’dan Florian Plettenberg’in haberine göre Bayern Münih’i reddetmeye hazırlanan Arrizabalaga’nın yeni takımı Real Madrid olacak.

Geride bıraktığımız sezonda Chelsea formasıyla 39 resmi karşılaşmaya çıkan 28 yaşındaki kaleci Londra ekibinde süre aldığı süre boyunca zaman zaman tartışmaların odağında yer almıştı. Chelsea’deki performansı inişli çıkışlı bir grafikle ilerleyen Kepa, 2021-2022 sezonunda sadece dört Premier Lig karşılaşmasında süre almış ve formasını Edouard Mendy’e kaptırmıştı.

Zidane istememişti

Chelsea’ye 2018 yazında Athletic Bilbao’dan 80 milyon euroya transfer olan Kepa, Bilbao’da oynadığı dönemde de Real Madrid’in gündemine gelmiş ancak dönemin teknik direktörü Zinedine Zidane bu transferi veto etmişti.

Öte yandan Real Madrid’in Courtois’i de Chelsea’den alması dikkat çekerken, teknik direktör Carlo Ancelotti sezona başlayacakları Ukraynalı kaleci Andriy Lunin’e de güvendiklerini açıkladı.