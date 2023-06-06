Yaz transfer döneminde birinci sınıf bir golcü takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Real Madrid’de öncelikli hedef Harry Kane.

Karim Benzema'nın sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fransız golcüyü takımda tutmayı başaramayan Real Madrid gözünü İngiliz yıldız Harry Kane’e çevirdi.

Benzema'nın kariyerine Suudi Arabistan'da devam etme kararı almasının ardından alternatiflere yönelen Real Madrid Premier Lig’de Tottenham forması giyen yıldız oyuncuyu bir numaralı transfer hedef olarak belirledi.

Fransız basınından L’Équipe’te yer alan habere göre Benzema sonrasındaki süreci masaya yatıran Real Madrid’de hem teknik direktör Carlo Ancelotti hem de yönetim İngiliz golcünün transferini çok istiyor.

Maaş bütçesi fazlasıyla yeterli

Kane’in yanı sıra Espanyol’dan Joselu’yu da transfer etmeye hazırlanan Real Madrid’in önümüzdeki günlerde 29 yaşındaki Kane için Tottenham ile temas kurması bekleniyor.

Benzema’ya ek olarak Eden Hazard, Marco Asensio ve Mariano Diaz gibi oyuncularla da yollarını ayıran Real Madrid’de bu ayrılıklar maaş bütçesinde önemli bir alan açmıştı.

Kane’in sözleşmesinin son senesine girmesi bu transferi önceki yıllara göre daha kolay bir hale getirirken, Tottenham’ın yeni teknik direktörü Ange Postecoglou’nun da takımı yeniden şekillendirebilmek adına bu transfere onay vermesi bekleniyor.