Real Madrid, Juventus ve Barcelona'dan UEFA'ya karşı açıklama

Avrupa Süper Ligi projesinden çekilmeyen Real Madrid, Juventus ve Barcelona, direnmeye devam ediyor.

Avrupa Süper Ligi projesi Nisan ayında ortalığı kasıp kavurdu ama gündemdeki yerini hızlıca kaybetti.

Fakat yankıları sürmeye devam ediyor. UEFA, kendisine isyan bayrağı çeken kulüpleri unutmadı.

Önceki gün kararlarından geri dönmeyen Real Madrid, Barcelona ve Juventus'a soruşturma açılma kararı alınmıştı. Bu üç kulüp yaptıkları ortak açıklamayla UEFA'yı eleştirdi.

Açıklamada hangi ifadeler yer aldı?

"Barcelona, Juventus ve Real Madrid, futbol tarihinin en büyük üç kurumuna karşı UEFA'nın sürdürdüğü ısrarlı engellemeleri kesin bir tavırla reddediyor."

"Barça, Juve ve Madrid, herhangi bir zorlamaya veya tahammül edilemez baskıya boyun eğmeyecek ve futbol dünyasının talep ettiği acil çözümleri diyalog ve saygı çerçevesinde tartışma konusunda kararlı iradelerini göstermeye devam edeceklerdir."

"Açılan disiplin soruşturması tamamen anlaşılmaz, Avrupa Birliği vatandaşlarının demokratik olarak inşa ettiği hukuk devleti ilkelerine direkt saldırı ve mahkemelerin otoritelerine karşı saygısızlıktır."

"Avrupa Süper Ligi projesi baştan itibaren Avrupa futbolunun yaşadığı durumu iyileştirmek, bu spora olan ilgiyi artırmak ve taraftarlara en iyi gösteriyi sunma hedefleri taşıyor."

"Her zaman UEFA ile diyaloğa açık olacağız."

"Ya futbolu modernleştireceğiz ya da kaçınılmaz yıkıma tanıklık edeceğiz."

UEFA diyalog yoluyla futbolu modernleştirmenin yollarını araştırmak yerine, bizden Avrupa futbolu üzerindeki tekellerini sorgulayan, devam eden mahkeme sürecini geri çekmemizi istemektedir. pic.twitter.com/384KSSTbUW — FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) May 26, 2021

Süper Lig projesi nedir?

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan da Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, 19 Nisan'da yaptıkları açıklamada Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Başta UEFA olmak üzere, FIFA, ülke federasyonları ve taraftarlardan gelen tepkiler üzerine 9 kulüp bu projeden hızlıca geri çekilmiş ama Real Madrid, Juventus ve Barcelona ise devam kararı almıştı.