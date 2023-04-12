Çok sayıda büyü kulübü geri çeviren İngiliz yıldızın yeni takımı netleşti.

İngiltere Milli Takımı’nın Dortmund forması giyen genç yıldızı Jude Bellingham’ın gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği sorusu cevap beklerken, Alman basını bu takımın Real Madrid olacağını öne sürdü.

Bild’de yer alan habere göre Bellingham Chelsea, Manchester City ve PSG’den teklifleri geri çevirirken, Liverpool da oyuncunun mali şartlarını karşılayamadı.

Teklif 150 milyon euro

Real Madrid yönetimi 50 milyonu bonus olmak üzere 150 milyon euroluk teklifle öne çıkarken, oyuncuya da yıllık 20 milyon euroluk bir teklif sundu. Kadrosunda Eduardo Camavinga, Rodrygo, Aurelien Tchouameni ve Vinicius Junior gibi çok sayıda genç yıldız barındıran İspanyol ekibinin bu teklif sonrasında Bellingham’ı da kadrosuna katmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Dortmund formasıyla bu sezon 26 Bundesliga maçına çıkan 19 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalara dört gol ve beş asist sığdırmıştı. Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda İngiltere Milli Takımı’nın en iyi oyuncuları arasında yer alan Bellingham, İngiltere’de daha önce Championship’te altyapısında yetiştiği Birmingham formasıyla boy göstermişti.