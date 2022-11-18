Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior: "Çok acı çektik"

Brezilyalı yıldız Vinicius Junior, 2022 Dünya Kupası öncesinde 'iğrenç' müdahaleler ile karşı karşıya kaldıklarını açıkladı.

Real Madrid kanat oyuncusu Junior, bu sezon La Liga'da en çok faul alan oyuncu.

Ancak yıldız futbolcu, bu yıl Brezilya'nın Katar'daki Dünya Kupası mücadelesine zarar vermek için kendisine ve takım arkadaşı Rodrygo'ya bilerek sert müdahalelerin yapıldığını iddia ediyor.

Ne söylendi?

Vinicius, Reuters'e verdiği demeçte konuyla ilgili şunları söyledi:

"Sahada yaşananlar sahada kalıyor, ama çok ileri gittiler. Güçlü olabiliriz ama yaptıklarıyla oyunu kirletiyorlardı.

"Rodrygo ve ben son maçlarda çok acı çektik ve sakatlanıp Dünya Kupası'nı kaçırmaktan korktuk.

"Önemli bir oyuncu olmaya başladığınızda, rakipleriniz daha çok peşinizden gelir. Bununla başa çıkmayı öğrenmelisiniz.

"Barcelona'da oynarken Neymar'dan çok şey öğrendim, o da çok acı çekti. Cristiano [Ronaldo], Real için oynadığında çok acı çekti.

"Ancak bana sakin olmamı söyleyen Karim [Benzema] oldu. Rakipler seni kovalıyorsa bu, sen iyi olduğun içindir. O yüzden topu alıp öne attığımda intikam hırsıyla koşuyorum. Ben meydan okumaya hazırım."

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Geçen yıl millî takımın düzenli oyuncusu olan Vinicius'un 2022 Dünya Kupası'nda Brezilya için önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Yıldız futbolcu ayrıca, bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 10 gol atarak ne kadar formda olduğunu gösterdi.

Brezilya'yı ne bekliyor?

Vinicius ve millî takım arkadaşları, 2022 Dünya Kupası'na 24 Kasım'da Sırbistan'a karşı oynayacakları maçla başlıyor.