Real Madrid’in orta sahası Toni Kroos, A Millî Takım’ın süper solağı için övgü dolu sözler söyledi.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan Arda Güler, gün geçtikçe takım arkadaşlarını etkilemeye devam ediyor.

Los Blancos’un tecrübeli yıldızı Toni Kroos’un, Arda’ya olan hayranlığını ve şaşkınlığını gizleyemediği iddia edildi.

Toni Kroos ne söyledi?

İspanyol basınından Defensacentral’de yer alan habere göre Alman yıldız, Arda için şu ifadeleri kullandı:

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"Bu adam bir çatlak! 18 yaşında bazılarımızın asla yapamayacağı şeyleri yapıyor. Sol ayağı çok iyi."

Öte yandan haberde genç yıldız için şu ifadeler yer aldı:

"Arda Güler henüz 18 yaşında ve muazzam bir potansiyele sahip. Geleceğim Real Madrid’ine liderlik edecek oyunculardan biri olarak görülüyor. Toni Kroos onun en büyük destekçisi."