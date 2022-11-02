Alman orta saha, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda 'özgürlük' vurgusu yaptı.

İran'da yaşanan olaylar, futbol dünyasından bazı tepkilere de yol açmaya devam ediyor.

Son olarak Real Madrid ve Almanya Millî Takımı'nın yıldızı Toni Kroos da söz konusu protestolara destek verdi.

Yıldız futbolcu, İran'ın cesur halkını selamlarken demokrasi vurgusu yaptı.

Ne söylendi?

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Kroos, şunları söyledi:

"Bu video insan hakları, demokrasi ve özgürlük için mücadele eden cesur halk için. Kadın, yaşam, özgürlük!"

İran'da başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve üç gün sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Emini’nin ölümü birçok şehirde protestolara, olaylara yol açtı.

Protestoları destekleyen diğer futbolcular kimler?

Olaylar uzun süredir devam ediyor ve futbol dünyasından da protestolara destek gelmeye başladı.

Daha önce İran Millî Takımı'nın futbolcuları da maça, formalarındaki logoyu kapatarak çıkmış ve protestolara destek vermişti.

Aynı zamanda Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen İranlı futbolcu Sardar Azmoun da, ülkesinde düzenlenen protesto gösterilerine destek verdi.

Azmoun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"İran'ın kadınlarını bu kadar kolay öldürdüğünüz için size yazıklar olsun. Yaşasın İranlı kadınlar."