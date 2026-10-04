Real Madrid'in yıldızı Mourinho cehenneminden kaçmaya karar verdi

Görünen o ki Mourinho'nun yarattığı cehennem, Real Madrid'in yıldızlarından birini çıkış kapısına doğru itmeye başladı; süre bulamaması, Endrick'in Kraliyet takımındaki geleceğini tehdit eden gerçek bir krize dönüştü.

Zira genç Brezilyalı forvet, sezon başından bu yana yalnızca 4 dakika süre aldı. Portekizli teknik adamın hesaplarının dışında kalmasına yol açan güçlü rekabet, onu Santiago Bernabeu'dan uzaklaştırabilecek yeni bir adımın kapısını araladı.

Fransız "Foot Mercato" sitesine göre, 20 yaşındaki Endrick, Real Madrid'in sezon başından bu yana oynadığı sekiz maçta sadece 4 dakika forma giydi. Bu durum, başta Roma ve Milan olmak üzere bazı kulüpleri onun durumunu yakından takip etmeye yöneltti.

Brezilya basınındaki haberler, geçtiğimiz aylarda transferine ilgi gösteren iki İtalyan kulübünün, kış transfer döneminde Endrick'i kadrosuna katmak için en önde gelen adaylar olduğunu belirtti.

Süre bulamama sorunu devam ederken, haberler Endrick'in daha fazla oynama fırsatı arayışıyla Real Madrid'den ayrılma fikrine sıcak baktığını ortaya koydu; tıpkı geçen sezon altı aylığına kiralık olarak Lyon'a gittiğinde yaşadığı tecrübe gibi.

Brezilyalı forvetin geleceği, önümüzdeki dönemde Real Madrid'in teknik ekibinin hesaplarında daha fazla yer bulup bulamayacağına bağlı kalmaya devam ediyor; aksi takdirde kulüp, en parlak genç yeteneklerinden birinin geleceğiyle ilgili yeni bir kararla karşı karşıya kalabilir.







