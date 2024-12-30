Real Madrid'in yıldızı kariyerini Katar'da noktalayacağını açıkladı

Real Madrid'in deneyimli sağ beki Dani Carvajal, kulüpten ayrılma durumunda Katar futboluna yönelmek istediğini açıkladı. 32 yaşındaki oyuncu, Esquire dergisine verdiği röportajda futbol kariyerinde fazla zamanı kalmadığını ve Avrupa'da başka bir kulüpte oynamayı düşünmediğini ifade etti.

Carvajal, "32 yaşındayım, artık çocuk değilim. Geriye ne kalabilir ki? Dört ya da beş yıl futbol mu? Çok değil, zaman çabuk geçiyor" dedi. Ayrıca, Avrupa dışında bir kariyer planlamasının mantıklı olabileceğini söyledi: "Eğer Real Madrid'den ayrılırsam, Avrupa'da başka bir kulüpte oynamam. Real Madrid'e karşı rekabet etmek istemem."

Katar güçlü bir seçenek

Carvajal, eski takım arkadaşı Joselu Mato'nun şu anda Katar'da Al-Gharafa forması giydiğini belirterek, bu seçeneği değerlendirdiğini ifade etti. Joselu ile aynı zamanda bacanak olan Carvajal, Joselu'nun kendisini Katar'a davet ettiğini paylaştı:

"Joselu bana 'Seni burada bekliyorum, sağ bek pozisyonunu saklıyorum' diyor. Orada tüm stadyumlar birbirine yakın, yaşam kalitesi oldukça yüksek ve finansal açıdan da önemli bir kazanç sağlıyor. Bu kariyerim için harika bir son durak olabilir"

Dünya Kupası hedefi

Carvajal'ın dizindeki çapraz bağ yırtığı nedeniyle bir yıl sahalardan uzak kalacağı biliniyor. Ancak İspanya milli takımı için 2026 Dünya Kupası'na dönmeyi hedefliyor. Pedro Porro ve Oscar Mingueza'nın sağ bek pozisyonundaki rekabeti nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanabileceği düşünülüyor.

Ayrıca, Real Madrid'in Liverpool'un sağ beki Trent Alexander-Arnold'u transfer etme girişimi de Carvajal'ın kulüpteki geleceğini etkileyebilir. Alexander-Arnold’un gelişi, Carvajal’ın forma şansını daha da azaltabilir.

Carvajal'ın Katar'a olası transferi, onun kariyerinin son dönemine dair önemli bir karar olabilir ve bu durum futbol dünyasında büyük yankı uyandıracak gibi görünüyor.