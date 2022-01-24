Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema'nın talihsiz günü: Penaltı kaçırdı, sakatlandı, evini soydular!

Real Madrid'in santrforu Karim Benzema, Şubat 2019'da yaşadığı hırsızlık olayının ardından ikinci kez soygunla karşı karşıya kalırken sahada da problemler yakasını bırakmadı.

La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid evinde Elche'yi konuk etti ve karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Başkent ekibinin tecrübeli yıldızı Karim Benzema, karşılaşmanın 33. dakikasında bir penaltı atışından yararlanamadı ve 58. dakikada sakatlanarak yerini Jovic'e bıraktı. Ancak dün gece yaşanan bu problemler, 34 yaşındaki oyuncu için tek talihsizlik değildi!

Karim Benzema ne yaşadı?

Karim Benzema, Elche mücadelesinin 33. dakikasında penaltıdan faydalanamadı ve 58. dakikada sakatlandı. AS'ın 20 Minutes'e dayandırdığı habere göre; Aynı dakikalar içinde Fransız golcünün evinde başka bir gelişme yaşanıyordu.

34 yaşındaki yıldızın, San Sebastian de los Reyes'deki evine bahçeden hırsız girdi. Soygun gerçekleştiği sırada Karim Benzema'nın evinde kimse yoktu. Hırsızların ne çaldıkları ve eşyaların değeri şu anda bilinmiyor.

Karim Benzema'nın evi daha önce de soyuldu

Fransız yıldız, soygunculuk talihsizliğini ikinci kez yaşıyor. Karim Benzema, Şubat 2019'da Bernabeu'da bir El Clasico mücadelesi verirken evine yine hırsız girmişti.

34 yaşındaki golcünün haricinde Sadio Mane, Fabinho, Kevin Prince Boateng ve Gerard Pique gibi isimler Benzema ile aynı kaderi paylaşan futbolcular arasında. Bu yıldızlar da bir hırsızlık çetesinin kurbanı olmuşlardı.

Karim Benzama'nın sakatlığı ne durumda?

Fransız golcü, Elche karşısında sol bacağında bir ağrı hissederek oyunu yarıda bıraktı ve durumu henüz belli değil. İspanyol devi, Şampiyonlar Ligi'nde 15 Şubat'ta PSG ile karşı karşıya gelecek.

Elche maçının ardından açıklamada bulunan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, "Karim'in durumuna yarın bakacağız. Umarım yakın bir sürede aramıza döner." dedi.

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