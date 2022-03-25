Gareth Bale, kariyerinin medyada açık bir şekilde hedef alınması ve ‘iğrenç’ hakaretlere maruz kalmasının ardından sosyal medyadan öfkeli bir paylaşımda bulundu.

Real Madrid ve Galler Milli Takımı’nın yıldızı, son on yılda İspanyol ekibinde eleştirilerin hedefi olmaya devam ederken ülkesinde bir kahraman olmayı sürdürüyor.

1958'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda yer almak isteyen Galler adına sahada olan Bale, perşembe günü oynanan Avusturya maçında üstün bir performans sergiledi.

Bale, karşılaşmadan sonra kendisine yapılan hakaret dolu haberlere öfkeli bir cevap verdi ve özellikle kendisine ‘parazit’ benzetmesini yapan Marca’yı hedef aldı.

İngiliz medyasının, İspanya’da kendisi hakkında çıkan haberleri yayımlayarak spekülatif gazeteciliğe ışık tuttuğunu belirten Bale, gazetelerin etik dışı davrandığını vurguladı.

Ne söylendi?

Yıldız oyuncu, Cardiff City Stadı'nda takımının Avusturya'yı 2-1 yenmesinin ardından yapılan eleştirileri sosyal medyadan cevapladı.

Zamanını bu tür boş şeylerle harcamak istemediğini vurgulayan Bale, yazılanlardan fazlasıyla etkilenmiş göründü.

Galli futbolcu Twitter'da yayımladığı uzun bir mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Daily Mail, Marca'nın bu karalayıcı, aşağılayıcı ve spekülatif gazeteciliğine ışık tutuyor.

"Medyanın acımasızlığı ve duygusuzluğu yüzünden insanların intihar ettiği bir zamanda, bu gazetecileri kimin tuttuğunu ve bu yazıları yayımlamalarına izin veren haber kuruluşlarının kim olduğunu bilmek istiyorum.

"Umarım çocuklarım haberleri sindirebilecekleri bir yaşa gelene kadar, gazetecilik etiği ve standartlarını daha sıkı bir şekilde uygulayabilirler.

“Gerçek parazitin kim olduğunu hepimiz biliyoruz!"

Galler haziran ayını bekleyecek

Avusturya'yı yenen Galler Milli Takımı, UEFA'nın ikinci turunda A Yolu'nun finaline çıktı.

Böylece, Katar 2022’ye gitme yolunda avantaj elde ettiler.

Galler; Dünya Kupası’na gitme yolunda oynayacağı son maç için haziran ayına kadar beklemek zorunda.

İskoçya ile Ukrayna arasında oynanması planlanan karşılaşma, Ukrayna-Rusya krizi sebebiyle ertelendi.

Galler Milli Takımı, haziran ayında İskoçya ile Ukrayna arasındaki maçın kazananıyla oynayacak.

Daha fazlası için:

Manchester City'nin oyuncusu İlkay Gündoğan, Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland'ı sahte dokuz konusunda uyardı