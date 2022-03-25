Türk asıllı Alman orta sahası oyuncusu İlkay Gündoğan, Erling Haaland'ın Manchester City'de başarılı olacağına inanıyor, ancak takımının nadiren bir forvetle oynadığı konusunda da uyarılarda bulunuyor.

Attığı goller ve oynadığı futbolla transfer gündeminin Mbappe ile beraber en sansasyonel ismi olan Haaland’ın hangi takıma gideceği henüz belli değil.

Manchester City, Borussia Dortmund'dan Haaland'ı transfer etmek için en güçlü adayken Real Madrid ve Barcelona da hala bu çekişmenin içerisinde.

Birçok spekülasyonun ardından, bazı futbolcular da Haaland hakkında fikirlerini belirtiyor.

Son olarak Barcelona’nın yıldızı Pedri, Norveçli golcüyü takımında görmek istediğini açıklarken İlkay Gündoğan da bu tartışmaya katıldı.

Gündoğan, 21 yaşındaki oyuncunun City Teknik Direktörü Pep Guardiola ile iyi çalışacağından emin.

Haaland’ın çok kaliteli bir futbolcu olduğunu vurgulayan orta saha oyuncusunun, Norveçli futbolcuya bir de uyarısı var.

Ne söylendi?

Gazetecilere açıklamalarda bulunan City’nin yıldızı Gündoğan, “Haaland, bütün üst düzey takımlarda oynayabilecek kaliteye sahip bir oyuncu” dedi.

Ancak İlkay, City'nin sahte dokuz kullanma eğilimine dikkat çekerek, “Gerçek bir forvetle oynayalı çok uzun zaman oldu.

“Bu konuda nasıl bir uyum yakalayacağını açıkçası merak ediyorum.

“Özellikle bu noktada dikkatli olması lazım” ifadelerini kullandı.

City'de kim önde oynuyor?

İngiliz ekibi, üç kişilik bir hücum hattıyla oynuyor ancak menajer Guardiola, önde oynayan üç oyuncunun ortasında bir ofansif futbolcu kullanıyor.

Son zamanlarda, sahte dokuz diye nitelendirilen pozisyonda İngiliz genç yıldız Phil Foden tercih ediliyor.

Ancak Guardiola, Jack Grealish ve kanat oyuncusu Bernardo Silva'ya da bu sezon sahte dokuz rolünü verdi.

Öte yandan Haaland, Borussia Dortmund ve Norveç Milli Takımı’nda oynarken tam anlamıyla bir forvet oyuncusu görüntüsü çiziyor.

Pedri ne söylemişti?

Basın toplantısında konuşan İspanyol oyuncu, Haaland hakkında şunları söyledi:

“O, kesinlikle harika bir oyuncu ve muhteşem niteliklere sahip komple bir forvet oyuncusu.

“Bence, saha içerisinde her türlü golü atacak bir profile sahip ve dokunduğu her topta tehlike yaratmayı başarıyor.

“Bu nedenle, onun tabii ki Barcelona’da oynamasını isterim.

“Böyle bir golcüyü her takım kadrosunda görmek ister.

“Barcelona’nın da her zaman en iyisini hedeflediğini bildiğim için onun burada olmasını çok isterim.”

Norveçli golcü, Borussia Dortmund formasını bu sezon tüm müsabakalarda 23 kez giydi ve Avrupa'nın, en iyi takımlarının transfer listesinde bulunuyor.

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