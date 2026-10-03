Real Madrid'in yıldızı ayrılığa yaklaşıyor

Endrick'in Real Madrid serüveninin önümüzdeki kış transfer döneminde yeni bir sayfa açabileceği görülüyor. Genç Brezilyalı forvetin gerçek bir forma şansı bulmasının zorluğu, Kraliyet Kulübü'nü gelişimine katkı sağlayacak oyun dakikaları arayışıyla yeniden kiralamayı değerlendirmeye itiyor.

"Foot Mercato" sitesinin "Corriere dello Sport" gazetesine dayandırdığı habere göre Roma, Endrick'i kış transfer döneminde önceliklerinin arasına koymasının ardından ocak ayında kadrosuna katmak için güçlü bir girişimde bulunuyor. Raporlar, İtalyan kulübünün spor direktörü Florian Ghisolfi'nin oyuncuya daha fazla oyun alanı tanımak amacıyla müzakereleri ilerletmek için çalıştığına işaret ediyor.

Aynı kaynağa göre transferle ilgili temaslar geçen yaz başladı. Endrick ve babası ise özellikle Brezilyalı vatandaşı Wesley'nin yanında oynama imkânı nedeniyle İtalya'nın başkentine transfer olmayı tercih ediyor.

Roma'nın ilgisi, Endrick'in Real Madrid'de yaşadığı zorlu durumun gölgesinde geliyor; zira 20 yaşındaki oyuncu bu sezon İspanya La Liga'da yalnızca dört dakika forma giydi. Bu durum, yedek kulübesinde kalmaya devam etmesini gelişimi açısından bir endişe kaynağı hâline getiriyor.

Real Madrid'in, oyuncunun ilk on bir kadrosundan uzak kalmaya devam etmesi yerine düzenli olarak forma şansı bulması ve maç ritmini yeniden yakalaması için ocak ayında kiralama fikrine açık olduğu görülüyor.

Roma tek başına hareket etmiyor; Juventus da Brezilyalı forvetin durumunu takip ediyor ve onu satın alma opsiyonlu kiralama yoluyla kadrosuna katmak istiyor.

Real Madrid'deki zorluklarına rağmen Endrick son dönemde, Avustralya karşısındaki son iki maçında Brezilya Milli Takımı ile iyi bir performans sergilemesinin ardından seviyesini yeniden bulduğuna dair işaretler gösterdi. Böylece İspanya'nın başkentindeki baskılardan uzakta yeniden parlama ihtimalinin kapısını yeniden araladı.







