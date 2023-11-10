Arda Güler, Real Madrid'in Valencia ile oynayacağı La Liga karşılaşmasında kadroda yer almayacak.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olduktan sonra bir türlü ilk resmî maçına çıkamayan Arda Güler, bu hafta sonu da beklemek zorunda kalacak.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre 18 yaşındaki süper solak, cuma günkü antrenmanda takımla birlikte değildi.

Haberde, Ceballos ile birlikte spor salonunda çalıştığı bildirilen Arda'nın Valencia karşılaşmasında kadroda olmayacağı aktarıldı.

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Carlo Ancelotti ne söyledi?

Real Madrid'in çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Braga'yı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada kadroda olan Arda'nın, ikinci yarıda oyuna girmesi bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi.

Real Madrid taraftarları, Türk futbolcunun bir dakika bile almaması üzerine İtalyan teknik direktörü sosyal medyada eleştirdi.

Braga karşılaşmasının ardından Arda ile ilgili soruyu yanıtlayan Ancelotti, "Arda hakkında çok dikkatli davranıyoruz ve acele etmek istemiyoruz. Kesinlikle bir risk almak istemiyoruz.

"Oldukça ciddi bir sakatlıktan çıktıktan sonra takımla sadece dört antrenmanı tamamladı. Yakında yüzde 100 hazır olduğunda oynayacak ama şu anda onu korumak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Arda Güler'in geleceğinden şüphemiz yok"

Valencia maçından önce düzenlenen basın toplantısında da Arda'ya değinen Ancelotti, şunları söyledi:

"Arda maalesef Braga maçından önce sakatlandı. Bu durum onu rahatsız etmeye devam ediyor. Şu an üzgün ama durumu ciddi değil. Sakatlığının nüksetmedi. Mümkün olan en iyi şekilde geri dönmesi için zamanımız var.

"İlk sakatlığı menisküs yırtığıydı. Ameliyat oldu ve çoğu zaman iyileşme sürecinde kas problemleri yaşayabiliyorsunuz. Real Madrid'deki geleceği çok güzel olacak.

"O çok yetenekli bir futbolcu. Hayal kırıklığına uğramasını anlayabiliyorum ve bu sadece bir kas problemi. Arda Güler'in geleceğinden şüphemiz yok. Umarım bir an önce toparlanır."

Real Madrid, La Liga'nın 13. hafta mücadelesinde cumartesi gecesi saat 23.00'te Valencia'yı konuk edecek.