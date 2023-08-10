Real Madrid, sakatlık yaşayarak takımın ABD kampından ayrılan Arda Güler'in ameliyat olmasına karar verdi.

Real Madrid'in ABD kampında sakatlık yaşayan ve tedavisi için Madrid'e dönmek zorunda kalan Arda Güler için karar verildi.

The Athletic'te yer alan habere göre genç yıldız, sağ dizinden ameliyat olacak. 18 yaşındaki futbolcunun sahalardan 1,5 ay uzak kalacağı öngörülüyor.

Gelen raporlarda Arda'nın ameliyatını ünlü cerrah Manuel Leyes'in yapacağı bildiriliyor. Leyes daha önce 2021'de Sergio Ramos, 2019'da Marco Asensio ve 2016'da Luka Modric'i ameliyat etmişti.

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Carlo Ancelotti ne demişti?

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda'nın tedavi süreciyle ilgili geçtiğimiz günlerde şu sözleri sarf etti:

"Arda, dünya dışı bir varlık gibi. Tıbbi açıdan konuşmak oldukça karmaşık. Menisküs sakatlığı ciddi değil küçük bir problem.

"Ameliyat olup olmayacağını değerlendiriyoruz ancak kötü olan bir ay sahalardan uzak kalacak olması."

Arda Güler'i ne bekliyor?

Yıldız futbolcu, ameliyat olduktan sonra iyileşme sürecini hızlandırmak için çabalayacak.

Bu arada Real Madrid, La Liga'da 2023-24 sezonunun ilk maçında cumartesi günü deplasmanda Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.