Fransız golcü, Portekizli süperstarın ayrılmasından bu yana kendisini daha fazla gösterdiğine inanıyor.

Karim Benzema, Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrılmasından bu yana daha hırslı hale geldiğini söyledi.

Fransız golcü, Portekizli yıldıza İspanya'da takım arkadaşı olduğu yıllarda kendisine rehberlik ettiği için de teşekkür ediyor.

Real Madrid ile eşi görülmemiş başarılara ulaşan Ronaldo, İspanyol devinde dokuz yıl kaldıktan sonra 2018'de Juventus'a transfer olarak kulüpten ayrıldı.

Ve o zamandan beri Benzema, Ronaldo'dan sonra kendini düzeltmesi gerektiğini ve kulübün birincil golcü rolünü üstlenmesi gerektiğinin farkına varmış.

Benzema ne dedi?

UEFA Süper Kupası öncesinde düzenlediği basın toplantısında, "Ronaldo gittiğinden beri daha fazla gol attım.

"Ama o buradayken asist yapıyordum ve saha içinde ve dışında bana çok yardımcı oldu" dedi.

"Daha fazlasını yapabileceğimi biliyordum. O gittiğinde oyunumu ve hırsımı değiştirme zamanı gelmişti ve şu ana kadar her şey yolunda gidiyor."

Real Madrid'de Benzema'nın yükselişi

İspanyol devine, 2009 yılında Lyon'dan katılmasından Portekizli yıldızın ayrılışına kadar, büyük ölçüde Ronaldo'nun gölgesinde kaldı.

Ve Ronaldo'nun 2018'de ayrılmasından sonra kendisini daha fazla gösterme fırsatını buldu.

O zamandan beri son dört sezonun her birinde en az 21 gol attı ve geçen sezon Madrid'in Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmasına büyük bir katkı sunarken toplamda 131 gol attı.

Son yıllarda Benzema, dünyanın en iyi oyuncusu olmasa da en iyi oyuncularından biri olarak gösteriliyordu, ancak kendisi bu tartışma hakkında konuşmaya istekli değil.

"En iyi olup olmadığımı söylemeyeceğim. Ancak her yıl dünyanın en iyi kulübü için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.

"Her sene yüksek seviyede oynamam gerekiyor, ama geçen seneki seviyenin çok iyi olduğu doğru.

"Sadece maçlarda takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum.

"Marcelo'nun rekorunu düşünmüyorum ve mümkün olduğunca çok kupa kazanmaya çalışacağım.

"Her zaman kupaların, bireysel başarılardan daha önemli olduğunu söyledim."

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