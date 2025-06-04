Real Madrid'in yeni golcüsü olmak için öne çıkan beş aday netleşti

Joselu'nun vedası sonrası Real Madrid, bu yaz klasik bir santrfor transferi için kolları sıvadı.

Real Madrid, 2024-25 sezonu öncesinde hücum hattına yeni bir klasik "9 numara" kazandırmak için transfer piyasasını araştırıyor. Geçen sezon 17 gol ve 3 asistle önemli katkı yapan Joselu Mato’nun takımdan ayrılması, bu yönde bir ihtiyacı beraberinde getirdi. Joselu’nun ayrılığında Endrick Felipe ve Kylian Mbappé transferlerinin etkili olduğu belirtiliyor.

35 yaşındaki Joselu, yedek kulübesinden gelerek Real Madrid'in hücumuna güç katmıştı.

Aynı zamanda Jude Bellingham ve Vinicius Junior gibi isimlere alan açarak, sadece skor değil, oyunsal etki bakımından da değerli bir rol oynamıştı. Ancak Endrick ve Mbappé gibi iki önemli hücum oyuncusunun gelişi, Joselu’nun süre alma şansını azalttı. Tecrübeli forvet de Katar’dan gelen cazip teklifi değerlendirme kararı aldı.

Real Madrid’in kısa listesi belli oldu

İspanyol program El Chiringuito’ya göre, Real Madrid beş santrforu radarına aldı:

Dušan Vlahović (Juventus): Pahalı bir seçenek olabilir, ancak piyasada olması bekleniyor.

Pahalı bir seçenek olabilir, ancak piyasada olması bekleniyor. Ante Budimir (Osasuna): 21 golle La Liga’da Pichichi yarışını üçüncü tamamladı. Oyun stiliyle Joselu’ya en çok benzeyen isim.

21 golle La Liga’da Pichichi yarışını üçüncü tamamladı. Oyun stiliyle Joselu’ya en çok benzeyen isim. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace): İngiliz ekibinin yüksek bir bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor.

İngiliz ekibinin yüksek bir bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor. Patrick Schick (Bayer Leverkusen): Xabi Alonso'nun eski oyuncusu. Daha düşük maliyetli bir alternatif.

Xabi Alonso'nun eski oyuncusu. Daha düşük maliyetli bir alternatif. Nick Woltemade (Stuttgart): Genç yaşına rağmen Atletico Madrid'in de ilgisini çekiyor.

Xabi Alonso'nun sistemi ve forvet planı

Yeni teknik direktör Xabi Alonso’nun 4-3-3 dizilişine yöneleceği belirtiliyor. Bu sistemde tek santrfor kullanılması, forvet transferini daha karmaşık hale getiriyor. Her ne kadar alınacak forvetin çoğunlukla yedek kulübesinde görev alması beklense de, Endrick’in kenarda kullanılmaması halinde bu durum onun forma şansını kısıtlayabilir.

Madrid'de transfer çalışmalarını hızlandıran yönetim, kısa süre içinde bu adaylar arasından tercih yaparak hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor. Joselu'nun bıraktığı boşluğun, fiziksel güçlü bir hedef santrfor ile doldurulması bekleniyor.