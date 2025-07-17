Real Madrid'in wonderkid hamlesi sürpriz bir sebepten ötürü suya düşebilir

Real Madrid, Faslı yıldız adayı Ouazane ile anlaşmayı askıya aldı.

Real Madrid, Ajax ile yollarını ayıran 16 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Abdellah Ouazane'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyordu. Ancak oyuncunun sağlık testlerinde çıkan şüpheli bir durum nedeniyle imza süreci askıya alındı. Diario AS’ın haberine göre genç oyuncu Pazartesi günü Madrid’e geldi, tüm belgeler hazırlandı ve sağlık kontrolünden geçti, ancak Real Madrid henüz imza için yeşil ışık yakmadı.

Ouazane'nin transferi için her şey hazırken, Real Madrid cephesinin imzayı bekletmesi kulislerde sağlık kontrollerinde bir sorun olduğu ihtimalini gündeme getirdi. Oyuncunun menajerleri, kulübün nihai kararını Perşembe günü açıklayacağını belirtti. Eğer transfer gerçekleşmezse, Ouazane'nin temsilcileri alternatif kulüplerle görüşmelere başlamayı planlıyor.

Alternatifler masada

Fas U17 Milli Takımı’nda 15 maçta 4 gol atan ve Afrika U17 Uluslar Kupası’ndaki performansıyla dikkat çeken Ouazane, Ajax altyapısının en parlak isimlerinden biri olarak gösteriliyor. Ofansif orta saha ve forvet arkasında oynayabilen genç yetenek, Hollanda yerine ailesinin kökenlerini temsil eden Fas'ı seçerek milli takım tercihini yapmıştı.

Genç oyuncunun planı, Real Madrid’le üç yıllık bir sözleşme imzalamak ve Alvaro Arbeloa’nın teknik direktörlüğünü yaptığı Castilla takımına katılmaktı. Ancak bu süreç şu anda belirsizliğini koruyor. Ajax, oyuncuyu takımda tutmak için büyük çaba harcasa da Ouazane'nin PSG ve Barcelona gibi dev kulüplerin de radarında olduğu biliniyor.

Eğer Real Madrid bu transferden vazgeçerse, 16 yaşındaki Faslı futbolcunun önünde başka büyük kulüplerle kariyerine devam etme ihtimali bulunuyor.