Real Madrid'in transfer listesinin ilk sırasındaki genç yetenek belli oldu

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Real Madrid, genç bir yeteneğin durumunu yakından takip ediyor.

Real Madrid, yaz transfer dönemi için savunmasını güçlendirmeyi hedefliyor. Carlo Ancelotti’nin yönetimindeki İspanyol devi, Premier Lig'de Bournemouth forması giyen genç stoper Dean Huijsen’i öncelikli transfer hedefi olarak belirledi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Real Madrid, Liverpool'dan Ibrahima Konaté ve Arsenal’den William Saliba gibi isimleri de takip ediyor. Ancak bu oyuncuların yüksek bonservis bedelleri nedeniyle genç ve potansiyeli yüksek olan Huijsen’e yönelme kararı aldı.

19 yaşındaki savunmacının serbest kalma bedelinin 50 milyon sterlin olduğu belirtiliyor. Bu da Real Madrid için, diğer hedeflerine kıyasla daha uygun bir yatırım anlamına geliyor. Bournemouth, geçen yaz Huijsen’i Juventus’tan 12,5 milyon sterlin karşılığında transfer etmişti ve genç stoperle 6 yıllık bir sözleşme imzalamıştı.

Huijsen’in Premier Lig’de gösterdiği performans, birçok büyük kulübün ilgisini çekmiş durumda. Arsenal, Chelsea, Liverpool ve Manchester United’ın da genç savunmacıyı takip ettiği belirtiliyor.

Carlo Ancelotti'nin savunma planları

Real Madrid, bu sezon yaşadığı ciddi savunma eksiklikleri nedeniyle Huijsen gibi bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Antonio Rüdiger, David Alaba ve Eder Militao gibi önemli isimlerin sakatlıkları, takımın defans hattında büyük sorunlar yaşamasına neden oldu.

Real Madrid'in Trent Alexander-Arnold’ı Liverpool’dan serbest oyuncu olarak transfer etme planı da gündemde. İngiliz sağ bekin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve Ancelotti, savunma hattını güçlendirmek için birden fazla transfer yapmayı düşünüyor.

Bournemouth’un baş antrenörü Andoni Iraola, genç oyuncunun potansiyelinden oldukça memnun. Iraola yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Dean Huijsen’in Premier Lig’de savunmada oynaması kolay değil, ancak 19 yaşında olmasına rağmen büyük bir özgüvenle mücadele ediyor. Genç oyuncularımızın birlikte büyümeye devam etmesini umuyorum."

Bournemouth, Huijsen’i kadroda tutmak istese de, Real Madrid gibi bir kulüpten gelecek resmi teklifin oyuncunun kararını değiştirebileceği düşünülüyor. Real Madrid’in, genç savunmacıyı kadrosuna katıp katamayacağı önümüzdeki transfer döneminde netleşecek.