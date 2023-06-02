Gelecek sezon hem ligi hem de Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak isteyen Real Madrid, hücum hattını güçlendirme çalışmalarına başladı.

La Liga’yı Barcelona’ya kaptıran ve Şampiyonlar Ligi’nde ise yarı finalde Manchester City’ye elenen Real Madrid’de gelecek sezona yönelik kadro yapılanması ve transfer çalışmaları hız kazandı.

Carlo Ancelotti ve Real Madrid yönetiminin yürüttüğü bu çalışmalar çerçevesinde Karim Benzema’nın durumu nedeniyle yeni bir forvetin takıma katılmasına şimdiden kesin gözüyle bakılıyor.

Suudi Arabistan’dan dev bir teklif alan ve sözleşmesini henüz uzatmayan Benzema’nın takımdaki geleceği belirsizliğini korurken, Fransız yıldızın yaşının ilerlemesi takımda kalacak olsa bile yeni bir golcü takviyesini zorunlu kılıyor.

Hedef Kai Havertz

Bu doğrultuda ilk adayı Tottenham’dan Harry Kane olan İspanyol ekibi, Tottenham’ın Kane’i bırakmak istememesi nedeniyle Chelsea’den Kai Havertz’e yöneldi.

İspanyol basınından Relevo’da yer alan haberde Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in Havertz’in Chelsea formasıyla Real Madrid’e karşı oynadığı son iki maçta Alman oyuncuya adeta aşık olduğu belirtilirken, Alman oyuncunun maliyetinin Kane’den çok daha ucuz olacak olması bu ismi öne çıkardı. Hücum bölgesinin her pozisyonunda ve iki kanatta da oynayabilen Havertz bu sezon 47 maça çıkarken, dokuz gol ve bir asistle oynadı.