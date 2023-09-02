Real Madrid’in Kylian Mbappe’yi transfer etmeme nedeni belli oldu

Yaz transfer döneminde kadrosuna önemli bir golcü almayan Real Madrid’in Mbappe’yi transfer etmeme nedeni ortaya çıktı.

Avrupa’nın beş büyük liginde transfer döneminin sona ermesinin ardından Kylian Mbappe’nin PSG’de kalması dikkat çekerken, Real Madrid’de Karim Benzema’yı kaybetmesine rağmen pahalı bir santrfor transferi yapmadı. Yaklaşık iki yıldır Mbappe’yi kadrosuna katmaya çalışan İspanyol ekibi, bu transfer için oyuncunun serbest kalacağı 2024 yazını hedef almayı seçti.

İspanyol basınından Marca’da yer alan habere göre Real Madrid bu yaz Mbappe transferini gündemine almazken, PSG ile herhangi bir görüşme yapılmadı.

400 milyon euroyu aşacaktı

Haberde Mbappe’yi bu yaz transfer etmenin Real Madrid’e maliyetinin 400 milyon euroyu aşacağı belirtilirken, İspanyol kulübünün bu yüksek maliyet nedenle gelecek yazı bekleme kararı aldığı ifade edildi.

PSG’ye 2021 yılında Mbappe için bir teklif sunan ancak bu teklifin ardından Fransız ekibiyle bir daha temas kurmayan Real Madrid, Mbappe’ye sözleşmesinin son altı ayına gireceği 2 Ocak 2024 tarihinde resmi imzayı attırmayı planlıyor. Mbappe’nin kadro dışı kalmasının ardından yeniden takıma dönmesiyle birlikte kulübüyle yeni bir sözleşme imzalayabileceği iddiaları ortaya atılsa da Real Madrid yönetimi bunu mümkün görmüyor.