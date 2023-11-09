Real Madrid’in Kylian Mbappe’den vazgeçmesine neden olan üç neden ortaya çıktı

İspanyol basını Real Madrid’in Kylian Mbappe transferini rafa kaldırdığını öne sürdü.

Karim Benzema’nın Suudi Arabistan’a transferi sonrasında beklenen yıldız golcü transferini yapmayan ve yaz transfer döneminde kadrosunu Kylian Mbappe ile güçlendirmesine kesin gözüyle bakılan Real Madrid’in bu transferi rafa kaldırdığı öne sürüldü. İspanyol basınından Cadena SER’de yer alan haberde Real Madrid’in Mbappe için bir hamle yapmayacağı kaydedildi.

Habere göre Real Madrid’in geri adım atmasında Mbappe’nin en az 20 milyon euroluk maaş beklentisinin etkili olduğu belirtilirken, bu durumun Jude Bellingham’ın 9 milyon euroluk maaşından çok daha fazla olmasına vurgu yapıldı.

Mbappe konusundaki geri adımın bir diğer sebebinin ise kulübün daha çok genç oyunculara yönelen transfer politikası olduğu kaydedildi.

Güvensizlik ortamı var

Real Madrid yönetiminin Mbappe ile daha önce yaptığı görüşmelere rağmen Mbappe’nin önceki sezon kontratını yenilemesinin taraflar arasında yarattığı güvensizlik ortamı, Real Madrid’in geri çekilme kararı almasındaki üçüncü neden olarak gösterilirken, Mbappe’nin bir sonraki durağı da şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

Bu sezon PSG’nin en önemli ismi olmaya devam eden Mbappe, şu ana dek çıktığı 14 karşılaşmaya 12 gol sığdırdı.