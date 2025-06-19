Real Madrid'in kalecisi Courtois'ten ilk maç sonrasında Ancelotti itirafı

Belçikalı kaleci yeni teknik direktörleri Xabi Alonso ile çıktıkları ilk 90 dakikayı değerlendirdi.

Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois, Al-Hilal ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından eski teknik direktör Carlo Ancelotti'nin sisteminin hâlâ sürdüğünü ve bunu yalnızca dört günlük çalışmayla değiştirmelerinin imkânsız olduğunu belirtti.

Courtois, “Carlo’yla dört yıldık, bu alışkanlıkları sadece dört günde değiştiremeyiz” dedi ve takımın hâlâ Ancelotti dönemi otomatik reflekslerini sergilediğini vurguladı. İlk yarıda yavaş tempodan ve Asensio'nun penaltısından dolayı kilitlenme yaşandıklarını, ikinci yarıda ise daha iyi oynadıklarını söyledi.

Xabi Alonso'nun istedikleri daha farklı

Kaleci ayrıca, “Xabi farklı bir savunma ve hücum tarzı istiyor; videolar izliyoruz, çok konuşuyoruz” ifadelerini kullandı ve takımın bu yeni sistemi benimsemesi için zamana ihtiyaç olduğu mesajını net şekilde verdi.

Xabi Alonso, Bayer Leverkusen’den Real Madrid’e geldikten sonra Club World Cup’ta sadece dokuz idman yapabildi.

Al-Hilal karşısındaki 1-1'lik skor, Alonso’nun 4-3-3 sistemiyle Ancelotti döneminin izlerini tamamen silemediğini gösterdi. Önümüzdeki maçlar Pachuca ve Salzburg ile oynanacak ve bu sistem değişiminin ne kadar yerleştiğini test edecek.