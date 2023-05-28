Real Madrid, Borussia Dortmund yıldızı Jude Bellingham'a vereceği maaşı belirledi.

NE OLDU? Bellingham'ın bir sonraki takımı neredeyse belli oldu. 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun Real Madrid'e transferinin önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor. The Mirror, Madrid'in Bellingham'a yıllık 87 milyon sterlin (107.4 milyon dolar) garanti ücret ödeyeceğini bildirdi. Ayrıca sözleşmede 21 milyon sterlin (26 milyon dolar) değerinde bonus ödemesi de bulunuyor. Kontratın bonuslarla birlikte toplam yaklaşık 108 milyon Sterlin (133 dolar) olacağı belirtildi.

BÜYÜK RESİM: Performansla ilgili bonuslar her sezon 1,75 milyon sterlin (2,1 milyon dolar) ile 3,5 milyon sterlin (4,3 milyon dolar) arasında olacak. Bu eklentilerin tam tutarı Bellingham'ın çıkacağı maç sayısı, kaydedeceği gol sayısı ve kazanacağı kupalara göre belirlenecek.

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BELLINGHAM VE REAL MADRID'İ NE BEKLİYOR? Bellingham, cumartesi günü Bundesliga'da şampiyonluğu sob maçta kaybeden Borussia Dortmund'un bir parçasıydı ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Real Madrid ise La Liga'da ikinciliği garantilemek istiyor.