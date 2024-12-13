Real Madrid'in gelecekteki kaptanı Arda Güler'e saha içinde bağıran isim olacak!

İspanyol basını, Jude Bellingham’ı Real Madrid’in gelecekteki kaptanı olarak adlandırarak genç oyuncunun liderlik yeteneklerini övdü.

Jude Bellingham, İspanyol basını tarafından Real Madrid'in gelecekteki kaptanı olarak gösterildi. İngiliz orta saha oyuncusu, 2023 yılında Borussia Dortmund'dan 113 milyon sterlinlik transferle İspanyol devine katıldığından bu yana önemli bir figür haline geldi.

Bellingham, geçtiğimiz sezon 23 gol atarak takımını hem La Liga hem de Şampiyonlar Ligi zaferlerine taşımıştı. Yeni sezona yavaş bir başlangıç yapmasına rağmen, son altı maçında altı gol kaydederek formuna yeniden kavuştu.

İspanyol gazetesi AS, Bellingham’ı “Madrid’in yeni patronu” olarak tanımladı. Haberde, genç oyuncunun çalışma hızı, liderlik özellikleri ve tüm sahadaki etkisi sayesinde kaptanlık için gereken tüm özelliklere sahip olduğunu belirtti.

Gazete ayrıca, Bellingham’ın Getafe karşısında Kylian Mbappe’nin üzerindeki baskıyı hafifletmek için ilk penaltıyı üstlenmesini ve ardından Fransız yıldızın ikinci penaltıyı gole çevirmesini örnek gösterdi.

Arda ile tartışma yaşamıştı

Bellingham’ın tüm aksiyon yetenekleri övgü toplarken, Şampiyonlar Ligi'nde takım arkadaşlarından daha fazla mesafe kat etmesi, hem hücumda hem de savunmada vazgeçilmez bir oyuncu olduğunu ortaya koyuyor.

Geçtiğimiz hafta Girona karşısında genç yıldız Arda Güler’e sinirlenerek sert bir uyarıda bulunan Bellingham, kısa bir süre sonra Güler’e asist yaparak genç oyuncunun gol atmasını sağladı. Maç sonunda kulübede Güler’e sarılan Bellingham, takım içindeki uyumu ve liderliğiyle dikkat çekti.

Hafta ortasında Atalanta karşısında alınan 3-2’lik galibiyette bir gol atan Bellingham, takımını zor bir durumdan çıkardı. Özellikle Atalanta savunmasını etkisiz hale getiren ve fileleri havalandıran golü, onun teknik becerilerini ve soğukkanlılığını bir kez daha kanıtladı.

Maç sonrasında CBS Sports’a konuşan Bellingham, atmosferin zorluğuna rağmen kazanılan üç puanın önemini vurguladı. “Bu maç bizim için çok zordu, ancak ihtiyacımız olan galibiyeti aldık. Şansları değerlendirdik ve işimizi yaptık,” dedi.

Real Madrid yönetimi, Bellingham’ın performansından ve takım üzerindeki etkisinden oldukça memnun. “Stratejik bir imza” olarak değerlendirilen Bellingham, hem saha içinde hem de medyada takımın bel kemiği olarak görülüyor.