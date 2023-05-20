Ancelotti'nin Real Madrid'deki tahtı sallantıda, ancak destek aldığı kişi çok güçlü...

NE OLDU? Ancelotti, Pazar günkü Valencia maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında konuştu. Geleceği sorulduğunda İtalyan hoca, görevde kalacağı konusunda ısrar etti ve kulüp başkanı Florentino Perez'in desteğini aldığını söyledi.

Ancelotti, Perez ile görüştüğünü doğrulayarak gazetecilere şunları söyledi: "Dün görüştük ve beni destekliyor.

"Çarşamba günkü maç hakkında konuştuk, bu sezon ve burada geçirdiğimiz iki sezon hakkında da konuştuk. İşleri düzeltmek için aynı iştahla ilerlemeye devam edeceğiz!"

BÜYÜK RESİM: Ancelotti'nin geleceği, sözleşmesinin son yılına yaklaşırken devam eden öncelikli konu olarak Madrid'in önünde duruyor.

Los Blancos'un Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ve Chelsea'ye karşı aldıkları galibiyetler ve Copa del Rey kupasındaki formunda dolayı bu mesele açılmamak üzere kapanmıştı. Ancak, City hezimetinden sonra yeniden gündeme geldi.

Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörlük koltuğunun boş olmasından dolayı, adı sık sık Sambacılar'la anılan Ancelotti'nin gelecek sezon da Real Madrid'de kalması bekleniyor.

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Real Madrid

SIRADA NE VAR? Real Madrid; La Liga zaferini ezeli rakipleri Barcelona'ya kaptırmasına rağmen, Pazar günü küme düşme tehdidi altındaki Valencia deplasmanına çıktığında taraftarlarını mutlu etmek için galibiyet arayacak.