Arda Güler, Real Madrid'in açıklamasından yaklaşık bir saat sonra bir mesaj yayımladı.

Real Madrid'in Fenerbahçe'den transfer ettiği Arda Güler, yeni sezon öncesinde sakatlık sorunuyla karşı karşıya kaldı.

Yaşadığı sakatlığın ardından Barcelona maçı öncesinde Real Madrid'in ABD kampından ayrılan 18 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Arda Güler ne dedi?

Yıldız orta saha, Twitter'dan İspanyolca, İngilizce ve Türkçe olarak yayımladığı metinde şunları söyledi:

"Bugün takım arkadaşlarımla sahada olmak isterdim ama tedavi sürecimi hızlandırmak ve bir an önce hazır olmak için Madrid'e dönüyorum. Desteğiniz için teşekkürler. Hala Madrid."

Real Madrid, Arda Güler'le ilgili hangi açıklamayı yaptı?

La Liga devinden cumartesi akşamı yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz Arda Güler'de yapılan tetkiklerin ardından sağ diz iç menisküsünde sakatlık olduğu tespit edildi. Oyuncu, özel tedavisine devam etmek için önümüzdeki birkaç saat içinde Madrid'e gidecek."

Carlo Ancelotti ne demişti?

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona ile oynanacak hazırlık maçından önce yaptığı açıklamada Arda Güler'in bu karşılaşmada sakatlığı sebebiyle forma giyemeyeceğini bildirdi.

Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman?

Barcelona ile Real Madrid, 30 Temmuz Pazar gecesi saat 00.00'da ABD'de karşı karşıya gelecek. Kamptan ayrılan Arda, kadroda yer alamayacak.