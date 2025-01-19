Real Madrid'in 50 milyon euroluk rüyası erken sona erdi

Real Madrid, yaz transfer dönemi için birçok önemli hamle yapmayı planlasa da Alphonso Davies rüyası gerçekleşmeyecek gibi görünüyor.

Bayern Münih'te forma giyen Kanadalı sol bek, bir süredir Real Madrid'in radarındaydı. Kulüp, Davies'in sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu statüsüyle onu kadroya katmayı hedefliyordu. Ancak, Bayern Münih'in bu hafta başında Davies'e yeni bir sözleşme teklif ettiği ve tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu bildirildi.

İspanyol spor gazetesi Diario AS, Real Madrid'in Davies'i transfer etme şansını kaybettiğini kabul ettiğini belirtti. 24 yaşındaki oyuncunun Bayern Münih ile devam etmesi, Real Madrid'in savunma planlarını yeniden değerlendirmesine neden olacak.

Sol bek sorunu sürüyor

Sol bek pozisyonu, bu sezon Real Madrid için en problemli alanlardan biri oldu. Alphonso Davies gibi dünya çapında bir oyuncunun transfer edilmesi, bu sorunu çözme konusunda önemli bir adım olacaktı. Ancak transferin gerçekleşmeyecek olması, kulübün alternatiflere yönelmesini gerektirebilir.

Real Madrid'in mevcut kadrosunda Ferland Mendy ve Fran Garcia gibi oyuncular bulunuyor. Ancak, kulübün yaz transfer döneminde bu oyuncularla rekabet edecek yeni bir sol bek transferi yapıp yapmayacağı merak konusu.

Alphonso Davies'in Bayern Münih ile devam etmesi durumunda, Real Madrid'in farklı pozisyonlar için transfer planlarını yeniden şekillendirmesi gerekecek gibi görünüyor.