Real Madrid’in 2024 planı hem Mbappe hem Haaland

Karim Benzema’nın boşluğunu yıldız bir santrforla doldurmayan Real Madrid, iki sansasyonel imza için düğmeye bastı.

El Clásico’da deplasmanda karşılaştığı Barcelona’yı 2-1’lik skorla mağlup eden ve şampiyonluk yolunda rüzgarı arkasına alan Real Madrid’de gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları başladı. İspanyol basınından Josep Pedrerol’un aktardığı haberde Kylian Mbappe’yi kadrosuna katmanın hesaplarını yapan İspanyol devinin Erling Haaland’ın durumunu da takip ettiği öne sürüldü.

Hedef hem Mbappe hem Haaland

Habere göre PSG ile 30 Haziran 2024’e dek sözleşmesi bulunan ve o tarihe kadar sözleşmesini uzatmazsa bu yaz bedelsiz olarak takımdan ayrılma hakkına sahip olacak Mbpape’yi transfer etmesine kesin gözüyle bakılan Real Madrid, Haaland’ı da alarak futbol dünyasına damga vuracak bir hücum hattı kurmak istiyor ve bunun için çalışmalara şimdiden başladı.

Real Madrid’in Mbappe ve Haaland arasında bir seçim yapmak istemediği belirtilirken, başkan Florentino Perez’in her iki oyuncuyu da Real Madrid forması giydirebilmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağı öne sürüldü. Haaland’ın kontratında önümüzdeki yıllarda aktif hala gelecek olan bir serbest kalma bedelinin bulunması da bu iddiaları güçlendirdi.