Real Madrid ile PSG arasındaki wonderkid yarışı kızışıyor!

Arjantin futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yetenek, Avrupa'nın iki devini birbirine düşürdü.

Real Madrid’in uzun süredir takip ettiği Arjantinli genç yıldız Franco Mastantuono için Paris Saint-Germain'in devreye girmesiyle transfer yarışı kızıştı. 17 yaşındaki yıldız adayı, River Plate’teki performansıyla Avrupa devlerinin ilgisini çekmeyi başardı. PSG'nin, oyuncunun sözleşmesindeki 45 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödemeye hazır olduğu bildiriliyor.

Real Madrid, geçtiğimiz yazdan bu yana Mastantuono’yu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunuyor. River Plate ile güçlü ilişkilere sahip olan kulüp, özellikle sportif direktör Santiago Solari sayesinde bu transferde avantajlı konumdaydı. Mastantuono’nun henüz 15 yaşında profesyonel futbola adım atması ve son dönemdeki çıkışı, Madrid’in ilgisini artırdı.

Madrid yönetimi, oyuncunun serbest kalma maddesi olan 45 milyon euroyu ödemek istemiyor. Kulüp, sözleşmesinin bitmesine 18 ay kala River’ın fiyatı düşüreceğini umuyordu. Ancak PSG’nin bu maddeyi ödemeye hazır olduğunu göstermesi, Madrid’in planlarını zora soktu.

PSG’den hızlı hamle

Fransız devi PSG, genç yıldızın gelişim potansiyelini fark ederek transfer için agresif bir strateji benimsedi. Oyuncuyu Paris'e çekmek isteyen PSG, bu süreçte hem serbest kalma maddesini ödemeye hazır olduğunu gösterdi hem de oyuncunun menajeriyle temasa geçti.

El Chiringuito’nun haberine göre, Real Madrid gelişmeler üzerine Mastantuono ile anlaşmak için Buenos Aires’e temsilcilerini gönderdi. Kulüp daha önce 30 milyon euro civarında bir teklifle bu transferi bitirmeyi umuyordu, ancak şimdi fiyat artışıyla karşı karşıya.

Madrid, benzer bir durumu Endrick Felipe transferinde de yaşamıştı. O dönemde 60 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunan Endrick için 40 milyon euro ödeyen kulüp, geri kalan 20 milyon euroyu performansa bağlı değişkenlere bağlamıştı. Şimdi benzer bir yapı Mastantuono için de düşünülebilir.

River Plate, yıldız oyuncunun fiyatını düşürmekte isteksiz ve PSG'nin maddi gücü işleri Real Madrid için zorlaştırıyor. Ancak genç oyuncunun İspanya’da forma giymek istemesi, Real’in elini güçlendirebilir. Önümüzdeki günlerde tarafların nasıl bir strateji izleyeceği, bu büyük transferin kaderini belirleyecek.