Real Madrid ile Liverpool arasında 140 milyon euroluk dev takas

Real Madrid, Aurelien Tchouameni’nin geleceğini sorgularken, Liverpool’dan Ryan Gravenberch ile bir takas anlaşmasını değerlendiriyor.

Real Madrid, Aurelien Tchouameni’nin performansında yaşanan düşüş nedeniyle oyuncunun geleceğini yeniden değerlendiriyor. İspanyol devi, Liverpool’un başarılı orta saha oyuncusu Ryan Gravenberch ile bir takas anlaşması yapmayı gündemine aldı.

Defensa Central’da yer alan habere göre, Real Madrid, 2022 yazında 80 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı ve bonservisi 100 milyon euro civarında olan Tchouameni’nin performansından memnun değil. Fransız orta saha oyuncusunun özellikle bu sezon yaşadığı form düşüklüğü, kulüp içinde hayal kırıklığı yarattı. Carlo Ancelotti'nin kritik bir figür olarak gördüğü Tchouameni'nin, takımda uzun vadeli bir geleceği olup olmadığı tartışılıyor.

Liverpool formasıyla etkileyici bir performans sergileyen Ryan Gravenberch ise Real Madrid’in radarında. Hollandalı oyuncunun 40 milyon euro değerinde olduğu belirtilirken, İspanyol ekibi Gravenberch’i Tchouameni’nin yerine düşünüyor. İki kulüp arasında olası bir takas anlaşması, Premier Lig ekiplerinin de Fransız oyuncuya ilgisi nedeniyle gündeme geldi.

Tartışılan adam Tchouameni

Ancelotti, Tchouameni’nin gelişimine güvenmeye devam etse de oyuncunun "dokunulmaz" statüsünü kaybettiği belirtiliyor. Son dönemde aldığı eleştiriler ve Athletic Club karşısındaki zayıf performansı, Tchouameni'nin takımdaki yerini daha da tartışmalı hale getirdi.

Öte yandan, Real Madrid yönetimi bu sezon orta saha oyuncularından beklenen defansif istikrarı sağlayamamalarını büyük bir sorun olarak görüyor. Kulüp, bu açığı kapatmak için Gravenberch gibi çok yönlü bir oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor.

Tchouameni’nin kontratı 2028 yılına kadar devam ediyor. Ancak Real Madrid, oyuncunun gelişimini hızla tamamlamasını beklerken, transfer pazarı için olası seçenekleri de değerlendirmeyi sürdürüyor.