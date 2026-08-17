İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Real Madrid ile Barcelona arasında La Liga'nın gelecek vaat eden transfer hedeflerinden biri için erken bir mücadelenin zemini hazırlanıyor.

Geçen sezon, La Liga'nın iki devinin, Villarreal ve bir dizi büyük kulübün yanı sıra ikinci lig yıldızlarından birine ilgi duyduğu ortaya çıkmıştı.

Konu, 19 yaşında Racing Santander ile La Liga'da sıra dışı bir başlangıç yapan genç oyuncu Sergio Martinez ile ilgili. Martinez, dün pazar günü takımının müsabakadaki ilk maçında 2-2 berabere kalmasında pay sahibi oldu.

As gazetesi, Martinez'in gösterdiği parlak performansın ve attığı golün, geçen sezon zaten kendisi için harekete geçmiş olan büyük kulüplerin ilgisini yeniden gündeme getirdiğini belirtti.

21. yüzyılın en genç golcüsü

2007 yılında Laredo şehrinde doğan Martinez, İspanya Ligi'ndeki ilk maçında Racing forması altında Villarreal karşısında ilk 11'de yer aldı ve Luiz Junior'ın kalesinin sol üst köşesine sert bir vuruşla muhteşem bir gol kaydetti.

İspanya Ligi Birliği'nin verilerine göre şutun hızı saatte 126,7 kilometreye ulaştı.

Bu başlangıç, Racing'in A takımıyla ilk kez sahne aldıktan yalnızca bir yıl sonra geldi. Martinez, 2025 yılında resmi bir maçta Castellon karşısında dakikalarca forma giymişti.

Şu anda 19 yaş ve 93 günlük olan Martinez, 21. yüzyılda İspanya Ligi'ndeki ilk maçında Racing adına gol atan en genç oyuncu oldu.

Kısa süre önce genç takımdan transfer edilen Martinez, orta saha mevkiinde oynuyor ve sağ ayağını iyi kullanıyor. Hâlâ B takımıyla kayıtlı bir numara taşımasına rağmen A takımı kadrosuna yükseltildi.

Real ve Barcelona: 3 milyon yeni mücadeleyi alevlendiriyor

La Liga'da parladığı bu andan önce, geçen sezon devre arası transfer döneminde Real Madrid, Barcelona ve Villarreal onu kadrolarına katmak için harekete geçmişti.

Ancak Martinez, bunun kulübün B takımıyla düzenli olarak forma giymek zorunda kalmak anlamına gelmesine rağmen Racing'de kalmayı tercih etti; ayrıca o dönemde ikinci lig takımı Mirandes'e transfer olmayı da reddetti.

Geçen kasım ayında Racing ile sözleşmesini 30 Haziran 2029'a kadar uzatan oyuncunun gelişimini Real, Barcelona ve Villarreal takip etmeyi sürdürüyor.

Racing, Martinez'in sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin 3 milyon euro olduğunun ve eğer İspanya Ligi'nde aynı seviyeleri sürdürürse bu bedelin son derece cazip hale gelebileceğinin farkında; ancak yeteneğini mümkün olan her yolla korumaya çalışacak.