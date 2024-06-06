Kylian Mbappe'nin eski takım arkadaşı, Fransız yıldızın Real Madrid için zorlu bir süreci beraberinde getireceğini söyledi.

Yaz transfer döneminin en büyük imzasını şimdiden attıran ve Kylian Mbappe’yi kadrosuna katan Real Madrid’de bu transfere ilişkin ortaya atılan bir iddia gündeme oturdu. Mbappe’nin eski bir takım arkadaşı Radamel Falcao’ya göre göre Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Mbappe’yi Şampiyonlar Ligi’ni kazanan hücum hattına eklemekte zorlanacak.

Falcao ne söyledi?

Ülkesinin başkenti Bogota'da Nike tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan Falcao, “Mbappe’nin Ancelotti için bir problem olacağını düşünüyorum. Açıkçası takım bu sezon her şeyi kazandı ve onun gelişiyle birlikte bazı şeylerin değişmesi gerekecek. Başarılı olmak için her türlü yeteneğe sahip ve umarım başarılı olarak hayallerini gerçekleştirir” dedi.



Çok sayıda futbol otoritesi ise Ancelotti’nin bu sezon takıma La Liga’yı ve Şampiyonlar Ligi’ni kazandıran 4-3-1-2’ye devam edeceğini ve Mbappe’yi ileri uçta Rodrygo’nun yerine kullanacağı görüşünde birleşti. Mbappe geride bıraktığımız sezonda PSG formasıyla tüm kulvarlarda 48 karşılaşmaya çıkarken, 44 kez gol sevinci yaşamayı başarmıştı.