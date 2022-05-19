Real Madrid'i geride bırakan Barcelona, en değerli kulüp oldu
Diario Sport tarafından Forbes'a dayandırılan habere göre Barcelona, dünyanın en değerli futbol kulübü oldu.
Katalan kulüp 4,76 milyar dolar değeriyle ikinci sıradaki Real Madrid'in hemen önünde yer alıyor. Real Madrid'in 4,75 milyar dolar değeri olduğu bildirildi.
Barselona, dünyanın en değerli spor kulüpleri açısından ise dördüncü sırada yer alıyor.
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Listenin zirvesinde ise Dallas Cowboys (5,7 milyar dolar), New York Yankees (5,25 milyar dolar) ve New York Knicks (5 milyar dolar) var.
Endişe veriyor
Ancak raporda endişe verici haberler de yer alıyor.
Barcelona, son beş yılda değerini %34 artırdı. Real Madrid ise yüzde 30'luk bir değer artışı yaşadı.
Ancak Paris Saint-Germain, Liverpool ve Manchester City'nin değeri son beş yılda %100'ün üzerinde arttı.
Ancak Barcelona, koronavirüs pandemisi ve kulübü temellerinden sarsan mali kriz düşünülünce sıralamasından memnun olacaktır.
Daha iyi zamanların geleceğini ve Xavi Hernandez'in kulübün elit devler içindeki hak ettiği yere geri dönmesine yardımcı olabileceğini umuyorlar.
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