Real Madrid, Hazard'ın peşini bırakmıyor
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Telegraph'a göre 2020 yılında sözleşmesi bitecek olan Eden Hazard’ın kontrat süresini uzatmaya sıcak bakmaması Chelsea’nin transfer görüşmelerindeki durumunu zorlaştırıyor.
Londra ekibi Belçikalı yıldızın fiyatını 100 milyon pound olarak belirlerken, Real Madrid kasasından 85 milyon pounddan fazlasını çıkarmak istemiyor.
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Eden Hazard’ın ikinci Zinedine Zidane döneminde takıma katılan ilk isim olmasını isteyen İspanyol ekibin önümüzdeki haftalarda transferi sonlandırması bekleniyor.