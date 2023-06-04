Karim Benzema'nın takımdan ayrıldığını açıklayan Real Madrid, Tottenham'dan Harry Kane'i kadrosuna katmak için bir hamle planlıyor.

Benzema, Real'den ayrıldı

Kane ideal alternatif olarak belirlendi

Kulüp, 2024 yılında Mbappe veya Haaland için teklif vermeyi planlamıştı.

NE OLDU? Karim Benzema ile yollarını ayıran Real Madrid'in, Tottenham yıldızı Harry Kane için transfer teklifi hazırladığı iddia edildi. Independent'ta yer alan habere göre Real, 2024'te Kylian Mbappe veya Erling Haaland ile sözleşme imzalamak istediği için Benzema'yı bir sezon daha takımda tutmak istiyordu. Ancak Fransız yıldızın bu sezon ayrılması, Los Blancos'un odak noktasını hemen bu yaz için Kane'e çevirdi.

BÜYÜK RESİM: İspanyol kulübü ayrıca Eden Hazard ve Marco Asensio'nun da takımdan ayrılmasına izin verdi. Yani Real'in 200 milyon sterlin'e (232 milyon euro/249 milyon dolar) yakın bir bütçesi var. Kane muhtemelen önemli bir ücret talep edecek. Ayrıca Tottenham Başkanı Daniel Levy de sözleşmesinin sona ermesine bir yıl kalmasına rağmen Kane için yüksek bir bonservis ücreti isteyecek gibi görünüyor.

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TOTTENHAM VE REAL'İ NASIL BİR SÜREÇ BEKLİYOR? Tottenham'ın şu anda bir menajeri yok ve Celtic Teknik Direktörü Ange Postecoglou, takımın başına geçmek için hazır görünüyor. Bu arada Real Madrid, takıma birinci sınıf bir santrfor getirme planlarını sürdürürken, bir yandan da Borussia Dortmund'un yıldız orta sahası Jude Bellingham'ı istiyor.