Real Madrid gündemde: Roma kulübünden Messi'ye resmi özür

Roma, Paulo Dybala ve Nahuel Molina'nın Lionel Messi'nin veda törenine katılmak için Arjantin'e gitmeyeceğini doğrulayan bir açıklama yayımladı. Bu açıklama, ret haberine ilişkin ilk raporların ortaya çıkmasından üç gün sonra geldi.

Kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, oyuncuların "6 Ekim'deki Arjantin-Benin maçına katılmayacağını" belirtti ve bu etkinliğin ikisi için taşıdığı anlamı kabul etti.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Kulüp, Lionel Messi ile yakın bir ilişkisi bulunan ve 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin takımında onunla birlikte yer alan her iki oyuncu için de bu etkinliğin önemini biliyor."

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Bu kararın disiplin nedenleriyle alındığı yönündeki iddialar yalanlandı ve İtalya'nın başkent kulübü, kararın "sportif ve lojistik nedenlerle, kıtalararası yolculuğun uzunluğu ve kulübün yaklaşan rekabetçi maçlarının yakınlığı göz önünde bulundurularak" alındığını açıkladı.

Teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin takımı, 11 Ekim Pazar günü İtalya Serie A'da Como ile, ardından ayın 14'ünde, Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile karşılaşacak.

Football Italia sitesine göre, İtalyan kulübünün bu kararı almasına yol açan nedenler arasında, oyuncuların söz konusu maçta zaten oynamayacak olması da yer alıyor: "Dybala kadroya çağrılmadı, Molina ise 2026 Dünya Kupası finalinin ardından kendisine verilen yedi maçlık uluslararası men cezasının ortasını yaşıyor."

Roma açıklamasını, herhangi bir saygısızlık amacı taşınmadığını vurgulayarak tamamladı ve şunları kaydetti: "Roma, Lionel Messi'ye ve onun olağanüstü kariyerine en üst düzeyde saygı duyuyor; kendisine ve Arjantin Futbol Federasyonu'na son derece özel bir akşam diliyor."