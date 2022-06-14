City'nin efsane oyuncusu, şimdi menajer olarak İngiltere'nin tozunu attırmaya hazırlanıyor.

Vincent Kompany, Burnley’in yeni teknik direktörü olarak İngiliz futboluna geri döndü.

Ve Belçikalı menajer, takımının yeninden Premier Lig'e geri yükselmesine yardımcı olmak istiyor.

Turf Moor'daki dizginler şimdi, 2008 ve 2019 yılları arasında Manchester'da 11 unutulmaz yıl geçiren, bu süre içinde 12 kupa kazanan ve 360 ​​maça çıkan City'nin efsane kaptanında.

Kompany neden Burnley'in menajeri oldu?

36 yaşındaki menajer, City'den ayrılmasından bu yana son üç yılını Anderlecht ile ülkesinde geçirdi.

Kulüpte kariyerine başladığı takımda, hem Belçika’da hem de Avrupa’da maçlara çıktı, ancak şimdi başka bir meydan okumaya hazırlanıyor.

Kompany, Burnley'nin resmi web sitesine İngiltere'ye dönüşüyle ilgili şunları söyledi: "Önümüzdeki sezon beni heyecanlandırıyor.

"Turf Moor'a döndüğümüzde oyuncularla çalışmayı ve taraftarlarımız için olumlu, kazanan bir takım yaratmayı dört gözle bekliyorum.

"Yönetim kurulunun benimkiyle örtüşen kulüp vizyonundan etkilendim ve önemli bir sezona girerken üzerime düşeni yapmayı dört gözle bekliyorum."

Burnley Başkanı Alan Pace ise şunları ekledi:

”Vincent’i, Burnley Futbol Kulübü'nde ağırlamaktan kesinlikle memnunuz.

"O, kendini kanıtlamış bir lider ve Burnley Futbol Kulübü hakkındaki fikirlerinden, başarılı olma iştahından ve kulübü tekrar Premier Lig'e çıkarmaya odaklanmasından çok etkilendim.

"Geçen sezon Belçika'nın en büyük takımlarından birini Avrupa futboluna ve bir kupa finaline taşımak konusunda başarı elde etti.

“Yaklaşımı ve kulüp için hırsı bizi heyecanlandırdı."

Burnley’de başarılı olursa City’nin menajeri olabilir mi?

GOAL’ün City Muhabiri Jonathan Smith’in görüşü

Manchester City'deki 11 yılı boyunca Kompany, soyunma odasındaki düşünceli ve akıllı tavırlarının yanı sıra doğal bir lider olduğunu da gösterdi.

Pep Guardiola'nın gelişi ve menajerlik yöntemleri büyük bir ilham kaynağı oldu ve geçmişteki sakatlık sorunlarıyla birleştiğinde Kompany, emekli olup hızla Anderlecht'te hocalık kariyerine başladı.

Burnley'e transferi, özellikle bu yaz birçok tecrübeli oyuncunun serbest kalması ve yeni transferlerin belirsizliği nedeniyle büyük bir risk olarak görülebilir.

Kompany, İngiltere'nin kuzey batısında kendini evinde gibi hissedecek, ancak mali sıkıntı nedeniyle ilk denemesinde Burnley’i Premier Lig'e çıkarmak için baskı altında olacak.

Nihayetinde, bir gün Etihad Stadyumu'nda görevi devralmayı çok isterdi ve taraftarlar onu tekrar ağırlamaktan mutluluk duyacaklar.

Turf Moor’da, riskli bir göreve gelmek, onun koçluk kariyerini belirlemek konusunda, insan yönetimi ve taktik becerilerinin uzun sürebilecek iyi bir testi gibi geliyor.

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