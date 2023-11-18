Fenerbahçe'nin Arda Güler'i kiralık olarak yeniden takıma döndürmek istediği iddia edildi.

Real Madrid'de son dönemde en fazla gündemde olan futbolcu kuşkuşuz ki Arda Güler. Ancak bu kez haberler, genç yıldızın sakatlığıyla ilgili değil, transferle ilgili.

İspanyol basınından Defensa Central, Fenerbahçe'nin Arda'yı kiralamak istediğini ancak La Liga devinin oyuncuyu geri vermeyi reddettiğini iddia etti.

Ayrıca Real Madrid Yönetim Kurulu'nun Arda'yı yeni sportif projelerinin anahtar noktalarından biri olarak gördüğünden dolayı Türk orta sahanın ayrılmasına izin vermediği belirtildi.

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Arda Güler neler yaşadı?

Los Blancos'un yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı genç yetenek, henüz kulübüyle resmî maça çıkabilmiş değil.

İkinci sakatlığını atlattıktan sonra Braga maçının kadrosuna alınan Arda, hiç süre alamamış ve bu da Carlo Ancelotti'yi eleştirilerin hedefindeki isim haline getirmişti.

Ancak daha sonra, Arda'nın Braga maçında dahi sakat olduğunun bilindiği ortaya çıkmıştı.

Bununla birlikte, Arda'nın sakatlığında yaşanan krizin ardından takımın sağlık ekibinin başında yer alan Niko Mihic'in kovulduğu aktarıldı.

Millî futbolcunun son sakatlığının ardından sahalara ne zaman döneceği henüz netlik kazanmadı.