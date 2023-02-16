Gelecek sezonun transfer çalışmalarına erken başlayan Real Madrid, sol bek mevkisini ucuz bir takviyeyle güçlendirdi.

La Liga'da lider Barcelona'nın gerisine düşen son şampiyon Real Madrid gelecek sezon öncesinde transfer çalışmalarına şimdiden başladı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre İspanyol ekibi Valladolid'e transfer olan eski oyuncusu Fran Garcia'yı yeniden kadrosuna katmak için anlaşmaya vardı.

Valladolid' 10 milyon euroluk geri alma opsiyonuyla giden Garcia'nın bu bedelin yarısı olan 5 milyon euro karşılığında geri döneceği belirtildi.

Inter de ilgileniyordu

Eylül 2020'de kiralık olarak adım attığı Valladolid'e sonrasında bonservisiyle transfer olan İspanyol oyuncuyla daha önce Inter ve Bayer Leverkusen gibi önemli ekipler de ilgi göstermişti.

İspanya U21 Milli Takımı'nın da formasını giyen Garcia, Real Madrid ile daha önce bir maça çıkmıştı.

Valladolid için oynadığı 105 karşılaşmada üç gol atan oyuncunun transferi için tüm şartların yerine getirildiği ve oyuncunun sezonun geri kalanında Valladolid için oynadıktan sonra yaz aylarında Real Madrid'e katılacağı belirtildi.